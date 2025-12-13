Nhận định Lens – Nice vào lúc 23:15 ngày 14/12

Nhận định Lens – Nice đang trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu Ligue 1 khi hai đội bóng bước vào vòng đấu này với những bộ mặt hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi đội chủ sân Bollaert-Delelis đang trình diễn một phong độ hủy diệt với chuỗi chiến thắng liên tiếp, thì các vị khách đến từ vùng Riviera lại đang chìm sâu trong khủng hoảng không lối thoát.

Đánh giá phong độ của Lens – Nice

Cuộc đối đầu này không chỉ là vấn đề về điểm số mà còn là sự khẳng định vị thế giữa một bên đang thăng hoa rực rỡ và một bên đang sa sút thảm hại. Dựa trên những số liệu thống kê gần đây, cán cân lực lượng đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà.

Lens: Sự ổn định đáng kinh ngạc

Lens đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất của mùa giải với một phong độ cực kỳ ấn tượng và ổn định. Nhìn vào chuỗi 3 trận đấu gần nhất, đoàn quân của HLV trưởng (giả định) đã giành trọn vẹn 9 điểm tuyệt đối, một thành tích mà bất kỳ đội bóng nào tại Ligue 1 cũng phải ao ước. Chiến thắng 1-0 trước Strasbourg trên sân nhà cho thấy khả năng phòng ngự kín kẽ và biết cách bảo toàn tỉ số của họ trước những đối thủ khó chịu.

Không chỉ chơi hay trên sân nhà, bản lĩnh của Lens còn được thể hiện rõ nét qua các chuyến làm khách đầy bão táp. Hai chiến thắng cùng với tỷ số 2-1 trước Angers và Nantes là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh hàng công cũng như tinh thần chiến đấu ngoan cường của đội bóng này. Các chân sút của Lens đang có điểm rơi phong độ rất tốt, họ biết cách chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất để chuyển hóa thành bàn thắng, đồng thời hàng thủ luôn duy trì sự tập trung cao độ ở những thời điểm quyết định.

Lens đang có chuỗi trận thi đấu thăng hoa

Nice: Khủng hoảng toàn diện

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh rực rỡ của đội chủ nhà, Nice đang trải qua giai đoạn tăm tối với những màn trình diễn vô cùng nhạt nhòa. Ba trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường chứng kiến sự sụp đổ dây chuyền của đội bóng này với 3 thất bại liên tiếp, để lại nỗi thất vọng tràn trề cho người hâm mộ. Trận thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Angers vào ngày 07/12 vừa qua như giọt nước tràn ly, phơi bày sự bế tắc tột độ trong khâu tấn công của Đại bàng nhỏ.

Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi nhìn vào khả năng phòng ngự của Nice trong các chuyến hành quân xa nhà. Thất bại thảm hại 1-3 trước Lorient và trận thua trắng 0-3 trước FC Porto tại đấu trường Europa League đã chỉ ra những lỗ hổng chết người nơi hàng tứ vệ. Nice đang thi đấu thiếu sức sống, tinh thần rệu rã và dường như chưa tìm ra bất kỳ giải pháp nào để ngăn chặn đà lao dốc không phanh này.

Bảng tỷ lệ kèo trận Lens – Nice

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận Lens – Nice mà bạn có thể tham khảo.

Soi kèo châu Á Lens – Nice

Với phong độ toàn thắng 3 trận gần nhất, Lens đang là địa chỉ đầu tư cực kỳ uy tín cho giới mộ điệu châu Á. Ngược lại, Nice đã thua kèo cả 3 trận vừa qua, đặc biệt là hàng thủ tệ hại để lọt lưới tới 6 bàn trong 2 chuyến làm khách gần nhất. Đặt niềm tin vào đội khách lúc này là quá mạo hiểm, do đó lựa chọn Lens ở kèo chấp là quyết định sáng suốt và an toàn hơn cả.

Dự đoán: Lens -1.25

Soi kèo châu Âu Lens – Nice

Ở thị trường kèo châu Âu, chiến thắng dành cho Lens là kịch bản dễ xảy ra nhất khi họ biết cách giải quyết trận đấu gọn gàng trước mọi đối thủ. Trong bối cảnh Nice thi đấu bế tắc và tịt ngòi ở 2/3 trận gần đây, khả năng họ tạo ra bất ngờ tại chảo lửa của Lens là gần như không có. Người chơi hoàn toàn có thể yên tâm khi đặt cửa thắng cho đội chủ nhà dựa trên sự chênh lệch phong độ hiện tại.

Dự đoán: Lens thắng

Soi kèo Tài Xỉu Lens – Nice

Thống kê cho thấy hàng thủ của Nice đang chơi như mơ ngủ khi nhận trung bình 3 bàn thua mỗi trận trong các chuyến hành quân xa nhà gần đây. Cộng hưởng với việc các chân sút Lens đang nhả đạn đều đặn với hiệu suất 2 bàn/trận, trận đấu này hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Cửa Tài là lựa chọn tiềm năng khi Lens nhiều khả năng sẽ trút một cơn mưa gôn vào lưới đối thủ đang sa sút.

Dự đoán: Tài 3

Dự đoán tỷ số Lens – Nice

Lens sẽ tận dụng lợi thế sân bãi để dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Với hàng phòng ngự chắp vá và tâm lý yếu kém, Nice khó lòng trụ vững và nhiều khả năng sẽ phải nhận một thất bại cách biệt.

Dự đoán kết quả: Lens 3 – 0 Nice

Lens sẽ có 1 chiến thắng áp đảo trên sân nhà

Tổng kết

Trận đấu giữa Lens vs Nice vào lúc 23:15 ngày 14/12 được Xoilac dự báo sẽ là màn trình diễn một chiều nghiêng về phía đội chủ nhà. Với phong độ thăng hoa (3 trận toàn thắng) đối đầu với một Nice đang khủng hoảng trầm trọng (3 trận toàn thua), Lens nắm trong tay mọi yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để giành trọn 3 điểm.