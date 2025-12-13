Nhận định Nhận định Genoa – Inter Milan vào lúc 00:00 ngày 15/12

Nhận định Genoa – Inter Milan vào lúc 00:00 ngày 15/12 đang nóng lên từng giờ khi hai đội bước vào trận đấu với tâm thế trái ngược sau loạt trận vừa qua. Trong khi Inter Milan cần một chiến thắng để xua tan nỗi buồn thất bại tại Champions League, thì Genoa lại đang tự tin sau chuỗi kết quả khả quan tại Serie A.

Nhận định phong độ Nhận định Genoa – Inter Milan

Trận đấu này là thước đo quan trọng cho tham vọng của cả hai đội bóng trong giai đoạn nước rút của lượt đi. Phong độ gần đây cho thấy sự chênh lệch nhất định về đẳng cấp nhưng cũng tiềm ẩn những bất ngờ thú vị.

Genoa và sự hồi sinh tại giải quốc nội

Đội chủ nhà đang trải qua những ngày tháng khá tươi đẹp tại Serie A với tinh thần chiến đấu quật cường. Sau cú vấp ngã 0-4 trước Atalanta tại Cúp Quốc gia, Genoa đã kịp thời đứng dậy bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Udinese và trước đó là thắng lợi 2-1 trước Verona. Những kết quả này cho thấy Genoa biết cách chắt chiu điểm số trước các đối thủ vừa tầm, nhưng hàng thủ của họ vẫn còn nhiều nỗi lo khi đối đầu với các ông lớn.

Genoa đang dần khẳng định được bản thân

Sức mạnh đáng gờm của Inter Milan

Dù vừa để thua tối thiểu 0-1 trước Liverpool tại đấu trường châu Âu, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh khủng khiếp của Nerazzurri tại các giải đấu trong nước. Minh chứng rõ nét nhất là hai chiến thắng hủy diệt liên tiếp: đè bẹp Como 4-0 tại Serie A và vùi dập Venezia 5-1 tại Coppa Italia. Thầy trò HLV Simone Inzaghi chắc chắn sẽ trút cơn giận lên Genoa để khẳng định vị thế và duy trì cuộc đua vô địch.

Bảng tỷ lệ kèo trận nhận định Genoa – Inter Milan

Giới chuyên môn vẫn dành sự tôn trọng rất lớn cho nhà đương kim vô địch Serie A bất chấp việc họ phải làm khách. Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận nhận định Genoa – Inter Milan mà bạn có thể tham khảo:

Bảng tỷ lệ kèo trận nhận định Genoa – Inter Milan

Soi kèo châu Á nhận định Genoa – Inter Milan

Thị trường cá cược châu Á ghi nhận mức chấp khá sâu -1 dành cho Inter Milan, phản ánh niềm tin vào khả năng thông nòng trở lại của các chân sút đội khách. Đây là cơ hội tốt để giới đầu tư đặt cửa vào đội mạnh hơn nhờ sự chênh lệch rõ rệt về nhân sự.

Nếu chỉ tính tại đấu trường quốc nội, Inter Milan đang là cỗ máy ghi bàn đáng sợ với 9 bàn thắng chỉ sau 2 trận gần nhất. Trong khi đó, hàng phòng ngự của Genoa thường tỏ ra mong manh khi gặp các đội bóng chơi pressing tầm cao, điển hình là trận thua tan nát trước Atalanta. Sự đa dạng trong các mảng miếng phối hợp của Inter sẽ là bài toán quá khó giải đối với hàng thủ đội chủ nhà.

Dự đoán: Inter Milan -1

Soi kèo châu Âu Nhận định Genoa – Inter Milan

Ở hạng mục kèo châu Âu 1×2, cửa thắng của Inter Milan được đánh giá cực cao với tỷ lệ ăn thấp. Genoa dù có lợi thế sân nhà Luigi Ferraris nhưng lịch sử và thực lực hiện tại không ủng hộ họ tạo nên địa chấn.

Inter Milan đang cần điểm để củng cố ngôi đầu bảng và họ không được phép sảy chân trước những đối thủ chiếu dưới như Genoa. Chiến thắng 4-0 trước Como vừa qua là lời khẳng định đanh thép rằng Inter vẫn là ông kẹ tại Serie A. Genoa dù thắng Udinese nhưng đó chỉ là những đối thủ ngang cơ, còn trước một Inter già dơ, cơ hội có điểm là rất thấp.

Dự đoán: Inter Milan thắng

Soi kèo Tài Xỉu Nhận định Genoa – Inter Milan

Mức kèo Tài Xỉu 2.5 dự báo một trận cầu cởi mở và tưng bừng bàn thắng tại Genoa. Cả hai đội đều đang sở hữu những thống kê ủng hộ cho kịch bản nhiều lần lưới rung trong 90 phút sắp tới.

Cả 3 trận đấu gần nhất của Genoa đều kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi (2-1, 2-1 và 0-4). Tương tự, Inter Milan cũng liên tục tạo ra các cơn mưa bàn thắng tại giải quốc nội với các tỷ số 5-1 và 4-0. Hiệu suất ghi bàn cao của cả hai bên là cơ sở vững chắc để tin vào cửa Tài.

Genoa được đá sân nhà nên nhiều khả năng sẽ không chọn lối chơi tử thủ tiêu cực mà sẵn sàng tung đòn phản công tìm bàn thắng danh dự. Inter Milan với mục tiêu giải tỏa áp lực cũng sẽ dồn lên tấn công ngay từ đầu. Một kịch bản rượt đuổi tỷ số hoặc thế trận một chiều với nhiều bàn thắng cho đội khách là điều rất dễ xảy ra.

Dự đoán: Tài 2.5

Dự đoán tỷ số Nhận định Genoa – Inter Milan

Dựa trên tương quan lực lượng và phong độ, Inter Milan nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận và sớm định đoạt kết quả. Genoa có thể gây khó khăn trong những phút đầu nhưng khó lòng trụ vững suốt cả trận đấu.

Vì vậy, Inter Milan sẽ dồn ép và có bàn mở tỷ số ngay trong hiệp 1 để giải tỏa tâm lý. Sang hiệp 2, khi Genoa buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, họ sẽ để lộ nhiều khoảng trống cho các chân sút đội khách khai thác.

Dự đoán tỷ số: Genoa 1-3 Inter Milan

Inter Milan sẽ có 3 điểm trên sân khách

