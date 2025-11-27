Nhận định Angers SCO – Lens vào lúc 23:15 ngày 30/11 đang là chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn bóng đá Pháp khi vòng 13 Ligue 1 chuẩn bị khởi tranh. Trên sân nhà Raymond Kopa, Angers SCO sẽ phải đón tiếp một RC Lens đang có phong độ cực cao, nuôi tham vọng cạnh tranh vé dự cúp châu Âu.

Đánh giá phong độ của Angers SCO – Lens

Để có cái nhìn toàn diện nhất trước giờ bóng lăn, chúng ta cần mổ xẻ kỹ lưỡng màn trình diễn của cả hai câu lạc bộ trong khoảng thời gian gần nhất.

Angers SCO

Angers SCO bước vào vòng đấu thứ 13 này với tâm thế khá nặng nề khi họ vẫn đang loay hoay ở nửa dưới bảng xếp hạng, cụ thể là vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 11 điểm trong tay. Phong độ gần đây của đội chủ sân Raymond Kopa thực sự đáng báo động khi họ chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất tại Ligue 1, còn lại là 2 trận hòa và 2 thất bại ê chề.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nơi Angers thường chơi quyết tâm hơn, nhưng thống kê cho thấy họ cũng không quá xuất sắc khi tiếp đón các đội bóng thuộc nhóm trên. Trong trận đấu gần nhất tại tổ ấm của mình, Angers đã phải rất vất vả mới giữ lại được 1 điểm trước một đối thủ ngang cơ.

Hàng công của Angers, dù có sự nỗ lực của các cá nhân như Himad Abdelli hay Lois Diony, vẫn tỏ ra khá đơn điệu và thiếu đi sự sắc bén cần thiết trong những pha xử lý cuối cùng. Nếu không cải thiện được khả năng tập trung, đặc biệt là trong 15 phút đầu và cuối trận, Angers rất dễ bị vỡ trận trước một Lens đang hừng hực khí thế.

Angers SCO đang thi đấu vô cùng thất vọng

Lens

Ở bên kia chiến tuyến, RC Lens đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp tại Ligue 1 mùa giải 2025/2026 với một vị trí vững chắc trong Top 4 đội dẫn đầu. Đoàn quân đến từ vùng Pas-de-Calais đang trình diễn một thứ bóng đá đầy năng lượng, khoa học và cực kỳ hiệu quả dưới sự chỉ đạo tài tình của ban huấn luyện. Trong 5 lần ra sân gần nhất, Lens đã bất bại tới 4 trận, trong đó có 3 chiến thắng thuyết phục trước những đối thủ khó chịu như Rennes hay Strasbourg.

Điểm tựa lớn nhất cho thành công của Lens lúc này chính là sự chắc chắn đến kinh ngạc của hàng thủ, nơi được ví như bức tường thép khó bị xuyên phá. Tính đến thời điểm hiện tại, Lens đang là một trong ba đội để thủng lưới ít nhất giải đấu, nhờ sự xuất sắc của thủ thành Brice Samba và sự kỷ luật của các trung vệ.

Không chỉ giỏi phòng ngự, khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của Lens cũng cực kỳ sắc bén với tốc độ của các tiền đạo cánh. Hành quân đến sân của Angers, Lens mang theo sự tự tin cao độ và mục tiêu duy nhất là 3 điểm trọn vẹn để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng PSG.

Bảng tỷ lệ kèo trận Angers SCO – Lens

Trước khi đi vào phân tích chi tiết từng mã kèo, chúng ta hãy cùng điểm qua bảng tỷ lệ kèo châu Á được niêm yết trên các sàn giao dịch uy tín vào thời điểm hiện tại.

Bảng tỷ lệ kèo trận Angers SCO – Lens

Soi kèo châu Á Angers SCO – Lens

Lens đang là địa chỉ vàng cho các nhà đầu tư châu Á khi họ thắng kèo ở đa số các trận đấu gần đây nhờ lối chơi thực dụng và hiệu quả. Trong khi đó, Angers thường xuyên gây thất vọng khi đối đầu với các đội bóng trong nhóm dẫn đầu, tâm lý yếu kém khiến họ dễ dàng vỡ trận khi bị dẫn trước. Với phong độ hiện tại, việc Lens vượt qua mức chấp 3/4 trái là kịch bản hoàn toàn khả thi và đáng tin cậy.

Dự đoán: Chọn RC Lens (-0.75)

Soi kèo châu Âu Angers SCO – Lens

Lens đang cần điểm để đua vô địch hoặc giữ ghế Champions League, nên họ sẽ không để sảy chân trước một đối thủ yếu hơn nhiều. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là rất thấp, do đó đặt cửa thắng cho đội khách là phương án tối ưu nhất.

Dự đoán: Chọn RC Lens thắng

Soi kèo Tài Xỉu Angers SCO – Lens

Thống kê cho thấy các trận đấu sân khách của Lens thường không có quá nhiều bàn thắng, họ thường thắng với cách biệt vừa đủ và giữ sạch lưới. Angers gặp rất nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn trước các đội bóng có tổ chức tốt, nên khả năng họ có bàn danh dự là không cao. Kịch bản dễ xảy ra nhất là Lens ghi 1-2 bàn và chủ động kiểm soát nhịp độ, khiến trận đấu khó vượt qua mốc 3 bàn thắng.

Dự đoán: Chọn Xỉu 2.5

Dự đoán tỷ số Angers SCO – Lens

Dựa trên những phân tích về chuyên môn và số liệu thống kê, Lens nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay từ hiệp 1. Angers sẽ co cụm phòng ngự nhưng khó lòng đứng vững trước sức ép liên tục và sẽ bị thủng lưới trước giờ nghỉ giải lao. Hiệp 2 sẽ chứng kiến sự già dơ của Lens khi họ chơi chậm lại để bảo toàn tỷ số hoặc tung đòn hồi mã thương kết liễu trận đấu.

Dự đoán tỷ số: Angers SCO 0 – 2 Lens

Đội khách sẽ có 3 điểm trong cuộc chiến này

Tổng kết

Xoilac tổng hợp lại toàn bộ các nhận định trên, trận đấu giữa Angers SCO vs Lens vào lúc 23:15 ngày 30/11 là cơ hội tuyệt vời để đội khách khẳng định sức mạnh và củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Với sự vượt trội về mọi mặt từ phong độ, đội hình đến lịch sử đối đầu, RC Lens xứng đáng là cái tên để người hâm mộ gửi gắm niềm tin.